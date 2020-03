Ionuț Radu, în mijlocul unui haos de nedescris! Ce au pățit el și coechipierii săi

Doar că partida nu a mai început la ora stabilită inițial, 13:30, startul fiind amânat în mai multe rânduri din cauza mesajelor contradictorii venite din partea mai multor factori de decizie. Astfel, în momentul în care se pregăteau să intre pe teren cele două formații au fost trimise înapoi la cabine. Ministrul Sporturilor din Italia, Vincenzo Spadafora, a cerut Federației Italiene de Fotbal să anuleze toate meciurile programate astăzi în Serie A, din cauza epidemiei de coronavirus.

Some Parma and SPAL players were on their way out of the tunnel ready for their game today ⚽

Moments before kick-off, Serie A said the game was cancelled ❌

Now it's back on, kicking off later than before 🤨

Chaos 🤦‍♂️ pic.twitter.com/4DL6Nhrd5r

— Goal (@goal) March 8, 2020