Ionuţ Lupescu ajunge în Arabia Saudită! Ce funcţie va ocupa fostul internaţional

Ionuţ Lupescu va fi noul director tehnic al Federaţiei de Fotbal din Arabia Saudită. Fostul internaţional spune ce l-a convins să semneze.

Lupescu susţine că se afla în tratative cu Federaţia Arabă de la începutul anului, iar planul pe care aceştia i l-au propus a stat la baza deciziei pe care a luat-o.

,,Am fost în discuții cu ei de prin februarie. Nu prea mă bătea gîndul să merg acolo. Dar au insistat în toate aceste luni, mi-au zis că au nevoie de cel mai bun om și m-au convins cu un proiect extrem de interesant. E vorba despre un plan strategic pe zece ani, menit să creeze o nouă identitate fotbalului saudit, de la echipele naționale și competiții până la formarea de antrenori și grassroots.”, a spus Lupescu pentru gsp.ro.

Ionuţ Lupescu a semnat pe trei ani cu arabii, iar de la 1 noiembrie se va muta la Riad, pentru începe munca. Noul director ar fi putut să lucreze pentru România, făcând acelaşi lucru ca în Arabia, dar pe mai puţini bani. Acum va fi plătit regeşte în Asia pentru poziţia pe care o va ocupa.

,,Au venit arabii acum după mine să gestionez pe bani mulți ceea ce am vrut să fac pe bani puțini în România. Un paradox! Am semnat pe trei ani. De la 1 noiembrie mă mut la Riad și începem treaba. E o generație tânără în administrația saudită, nu mai cunosc pe nimeni din perioada când am jucat în Arabia Saudită timp de șase luni, la finalul carierei.”, a mai declarat fostul internaţional.