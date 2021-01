Ionel Gane, surprins de duelul cu FCSB din Cupa României! ,,Nu mă aşteptam să ne întâlnim în faza asta”

Dinamo se pregăteşte de returul Ligii 1, însă are mari probleme de lot, după ce mare parte din jucători au plecat de la echipă.

Ionel Gane, antrenorul formaţiei din Ştefan cel Mare, spune că vrea să înceapă cu bine acest retur de campionat şi să urce în clasament cu echipa. Acesta speră să nu mai plece nimeni din lot, deşi promisiunile spaniolilor nu au fost onorate nici acum.

Antrenorul mai susţine că programul echipei din 2021 este unul infernal, dar speră ca formaţia sa să arate ca pe final de 2020, când a obţinut puncte după ce a trecut printr-o perioadă mai puţin bună la începutul campionatului.

,,Vreau să începem bine acest retur de campionat, să obținem puncte și să urcăm în clasament. Chiar dacă ne lovim de multe probleme de efectiv, din diferite motive, sunt încrezător că echipa va reuși să-și impună ritmul de joc în această deplasare. Este o perioadă foarte dificilă pentru fiecare dintre noi. Echipa a dovedit caracter în ciuda tuturor promisiunilor neonorate, iar acest lucru ne dă tuturor curajul să mergem mai departe, să reușim să salvăm Dinamo! Sper să nu mai plece nimeni!

Este un retur atipic, maraton dacă acceptați. Nu ne-am mai confruntat cu un astfel de program în ultimii ani. Sunt foarte multe meciuri după 10 zile de vacanță și câteva antrenamente, o parte doar pe terenul sintetic din cauza vremii. Este foarte important cum începem acest an și cum vom gestiona acest program pentru a evita accidentările sau suspendările. Îmi doresc să fim sănătoși și să lăsăm aceeași impresie pozitivă de joc, la fel cum am terminat anul trecut.”, a spus Ionel Gane pentru siteul clubului Dinamo.

Acesta a vorbit şi despre tragerea la sorţi din Cupa României, acolo unde Dinamo a picat cu rivala FCSB. Antrenorul spune că nu se aştepta să se întâlnească atât de devreme cu ,,roş-albaştrii”.

,,Eram pe teren, la Săftica, la ultimul antrenament dinaintea acestei deplasări, nu aveam cum să văd tragerea. Nu mă așteptam să ne întâlnim în această fază a competiției. Este, cu siguranță, cel mai important meci al <optimilor>, un duel așteptat de toți suporterii noștri.

Nici în turul trecut al Cupei României nu am întânit un adversar facil. Nu am avut un meci ușor, am eliminat Viitorul lui Gică Hagi când alte echipe au jucat cu adversari de liga a doua. Cupa României rămâne unul dintre obiective în acest sezon!”, a mai precizat antrenorul lui Dinamo.

Dinamo se pregăteşte de returul Ligii 1, acolo unde va da piept cu Hermannstadt, însă pe stadionul celor de la Gaz Metan Mediaş.

Meciul se va disputa miercuri, de la ora 19:00, partidă ce va conta pentru etapa a 16-a Ligii 1.