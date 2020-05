Investitorii spanioli de la Dinamo, un mare mister! Ce au aflat fanii de la Herminio Menendez

Fondul de investiţii spaniol, condus de către Herminio Menendez, a renunțat la negocierile pentru preluarea clubului Dinamo. Ioan Andone a anunțat că Ionuț Negoiță a respins propunerea ibericilor. PCH a încercat să afle mai multe informații despre acest fond de investiții și a discutat online cu Menendez.

Ionuț Negoiță s-a declarat dezamăgit de negocierile purtate cu investitorii din Spania și le-a transmis acestora că are nevoie de o garanție că vor face o infuzie de capital de milioane de euro, mai întâi pentru a plăti datoriile clubului.

Dacă nu va apărea niciun investitor, fanii sunt hotărâți să preia controlul asupra clubului, prin programul DDB, după ce vor strânge minimum 10.000 de membri cotizanți.

COMUNICAT AL BOARDULUI DDBÎn urma discuțiilor apărute în ultima vreme și a nesfârșitelor tratative încheiate fără… Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Luni, 18 mai 2020

“Noi am susținut orice investitor care s-a arătat interesat. Suporterii nu s-au opus de la bun început, când noi am plătit pentru licență, suporterii și-au făcut partea. Noi am stat până în ultima clipă să plătim licența, așteptându-i pe spanioli, dar noi nu am vorbit cu niciun spaniol, ci doar cu doi români din partea spaniolă.

Noi tot am cerut un nume, ni s-a spus că e un fond de investiții, după ni s-a spus că e o societate „Alondra”, o societate din Madrid. Spaniolii au răspuns întrebărilor noastre, ne-au spus că nu cunosc niciun Toni Curea, nu au legătură cu fotbalul, mai ales cu cel din România.

Am cerut din nou detalii și ne-au spus că e o „Alondra” din Valladolid de fapt. Cei din Valladolid au un capital social de 3.000 de euro și ceva probleme financiare. Toată această secretomanie, toate dialogurile cu Herminio Menendez, pe care l-am invitat să vină să vorbească cu noi, n-au ajuns la niciun consens.

Am dialogat cu Herminio Menendez printr-un chat, omul a încetat discuția când a văzut că vrem să intrăm în detalii. Oamenii trebuie să înțeleagă că Dinamo se vinde pe un leu, iar datoriile sunt alea care sunt, trebuie să știe lumea.

Important e că oamenii au de ales între un acționar majoritar care nu bagă bani în Dinamo de foarte multă vreme și un investitor care nu se arată. Oamenii preferă pe unii care țin de șase luni echipa în viață“, a spus Robert Thomas la DigiSport.

CITEȘTE ȘI -> Dinamo rămâne la Negoiță! Negocierile cu investitorii spanioli au picat