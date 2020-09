Îngrijorarea lui Bogdan Andone după ce echipa sa a ajuns lanternă roșie: “Nu scăpăm nici noi”

Antrenorul Astrei pare mai îngrijorat de situația infectărilor care pot atinge și echipa sa decât de poziția în clasament a trupei pe care o pregătește.

Giurgiuvenii sunt ultimii în Liga 1, iar o nouă calificare în play-off pare acum un obiectiv fantezist.

„Nu e o situație plăcută, dar n-am ce să le reproșez băieților. Am avut ritm de joc, intensitate, am avut ocazii. Din păcate, acel gol primit în prelungiri a fost decisiv. Am încercat să le ridic moralul, dar acea piatră de moară a atârnat prea greu.

E fotbal, se întâmplă, Crepulja își dorește foarte mult, a fost ghinion. A fost o seară nefastă pentru el, dar l-am încurajat, e un jucător extraordinar, muncitor, foarte ok pentru echipă”, a spus antrenorul după înfrângerea în fața clujenilor.

Bogdan Andone suflă și în iaurt după ce a văzut cazurile de coronavirus care au împiedicat-o pe FCSB să alinieze cea mai bună echipă în Serbia. Astra nu a putut disputa două meciuri în finalul sezonul trecut din cauza apariției unor cazuri de infectare la fosta campioană a României.

„La cum văd cum se mișcă lucrurile și pe plan național, e din ce în ce mai rău, nu va scăpa nicio echipă, nici noi”, a încheiat Bogdan Andone.