Încurcate sunt căile Ligii 1: ”Noi am cerut 300.000 de euro pentru Albu și am primit 50.000!”

Telenovela transferului fundașului Alexandru Albu (26 ani) la FCSB continuă.

Fundașul Academicii Clinceni este în vizorul roș-albaștrilor, însă Gigi Becali nu este dispus să ofere mai mult de 50.000 de euro.

Prețul cerut de ilfoveni este de 300.000 de euro, anunță președintele Cristi Tănase: “Noi am cerut o sumă de 150.000 de euro pentru Alex Albu, plătibilă acum sau altă dată, când au bani. Iar dacă va convinge și va rămâne pentru încă un sezon, am cerut încă o diferență de 250.000 de euro.

Sau 300.000 de euro dacă vor să-l transfere astăzi, definitiv. Am primit o contraofertă de împrumut și 50.000 de euro plătibili anul viitor, dacă îl păstrează, plus 20% dintr-o eventuală revânzare. Albu are o dorință foarte mare să ajungă departe, îl cunosc bine.” a declarat Cristian Tănase, președintele ilfovenilor, pentru Gazetă.