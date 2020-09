Incredibil! Care a fost primul comision încasat în cariera de impresar de Anamaria Prodan. Ce jucător a “vândut”

Agentul FIFA a dezvăluit cum a reușit să facă primii bani din meseria pe care o practică de aproape 15 ani.

În 2006, Anamaria Prodan l-a reprezentat pe dinamovistul Adrian Ioradche, atunci când fundașul a mers să semneze cu rușii de la Șinil Yaroslavl.

„Atunci mergeau foarte bine transferurile pe Rusia. Au fost primii mei bani din impresariat, mi-am luat viză, m-am urcat în avion şi am plecat cu Iordache, i-am făcut contractul pe 3 ani, perfect. A fost aşa, wow, dacă e atât de uşor, eram şi frumuşică pe vremuri, toţi bărbaţii erau aşa..

Şi am zis că ori ca mine, ori deloc. Ăla a fost primul transfer şi am luat 15.000 dolari, ştii ce însemnau? Fără număr, ala a fost comisionul meu, ok, înseamnă că devin milionară în timp scurt”, a fost mărturisirea Anei pentru Pro Sport.

Doar doi fotbaliști au trădat-o de-a lungul timpului pe Anamaria Prodan.

“Din 2006, nu mi-au plecat decât 2 jucători. S-a ales bobul de neghină, Paul Papp şi Mihai Răduţ”, a încheiat impresara.