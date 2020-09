„Încercăm să învăţăm cât mai multe!” Ce spune Dennis Man despre colaborarea cu Adi Mutu

Criticat pentru evoluția din meciul cu Finlanda U21, Man le dă peste peste nas contestatarilor cu o evoluție foarte bună în întâlnirea „tricolorilor mici” cu Malta.

Dennis Man a marcat primul gol al „tricolorilor” și a avut o contribuție semnificativă la victoria obținută de România U21 în fața reprezentativei similare a Maltei.

„Important este că am câştigat. Am întâlnit o echipă incomodă, care dacă îi lăsam să joace ne puneau probleme. Ne bucurăm că am reuşit să înscriem foarte repede, asta ne-am propus de la început şi importante sunt cele trei puncte.

Am început foarte bine cu Mister, încercăm să prindem din mers ideile lui, încet, încet punem jocul la punct şi asta se vede şi pe teren. Încercăm să jucăm la victorie fiecare meci şi, de ce nu, când vom juca cu Danemarca, să câştigăm. Mister are alte idei de joc, ne bucurăm că este alături de noi, am avut multe de învăţat de la Mirel, acum a venit Adrian Mutu, un alt exemplu pentru noi şi încercăm să învăţăm cât mai multe.

Important este că echipa a câştigat, mai puţin că am înscris eu. Nu sunt în măsură eu să spun dacă îmi creşte valoarea sau nu. Am avut emoţii (n.r. – la meciul echipei de seniori), ne doaream foarte mult să învingă Austria, ne bucurăm că au reuşit să o facă, suntem alături de ei şi îi felicităm. E cel mai plăcut sentiment când îmbraci tricoul naţionalei, e cu totul şi cu totul altceva şi trebuie să dăm totul pe teren”, a declarat Man la finalul meciului cu Malta.

Echipa de tineret a României a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), reprezentativa similară a Maltei, în Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021.