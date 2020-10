Încă o problemă pentru „câini”. Montini își cere banii și reclamă Dinamo la FIFA

Problemele parcă nu se mai terină pentru Dinamo. Un fost jucător al „câinilor” amenință că va reclama gruparea alb-roșie la FIFA pentru a-și recupera banii. Mattia Montini anunță că nu mai are răbdare cu fosta sa echipă.

Mattia Montini o amenință pe Dinamo cu judecata la FIFA chiar înaintea meciului direct dintre fosta sa echipă, Dinamo, și cea actuală, Astra, programat vineri seară. Italianul mai are de încasat câteva salarii restante.

„Îmi pare rău, dar mă voi vedea nevoit să mă adresez FIFA! Am așteptat, am așteptat, dar s-a depășit cu mult limita. Am fixat o dată convenabilă, a trecut, a tot trecut, și clubul nu a respectat. O să vedem ce va fi, momentan, mă concentrez doar la fotbal, strict la meci” a spus Montini pentru GSP.

Înaintea partidei cu fosta sa echipă, Montini a spus că dacă va marca nu va celebra reușita din respect pentru suporterii dinamoviști.

„Sunt focusat pe munca mea, vreau să simt momentul și să nu mă gândesc prea mult la sentimente. Va fi un meci special pentru mine, atât pentru că întâlnesc echipa la care am jucat, cât și faptul că este un club important în România.

Dacă voi marca, din respect și apreciere pentru suporterii lui Dinamo, nu mă voi bucura și nu voi celebra reușita. Cu toate că am o mare supărare în interior”, a mai spus atacantul.