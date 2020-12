Anul 2020 a fost unul excelent din punct de vedere profesional, pentru Răzvan Lucescu (51 de ani). Antrenorul român a câștigat cu Al Hilal, titlul și Cupa în Arabia Saudită.

Răzvan Lucescu admite că unui tehnician român îi este dificil să antreneze într-un campionat din vestul Europei.

“A fost un an excelent din toate punctele de vedere. Am câștigat campionatul, Cupa, am pornit bine și în sezonul actual și luptăm pentru încă un titlu.

Noi, românii, nu prea avem intrare, nu avem o imagine foarte bună în ligile de top. Campionatele tari din Vest sunt o afacere a vesticilor, e normal. Apoi, sunt antrenori portughezi foarte mulți angajați la nivel înalt”, ei beneficiază și de o rețea de impresari care îi ajută, Gazeta Sporturilor.

Antrenorul român se află la Riyadh din vara anului trecut, când s-a despărțit de PAOK Salonic.