Postul de selecționer al naționalei de tineret a României a rămas liber după ce Mirel Rădoi a făcut pasul la prima reprezentativă. Ciprian Panait (43 de ani) se autopropune pentru această funcție și consideră atuul lui faptul că nu este conflictual. Aceeași abordare a avut-o și fostul premier Viorica Dăncilă.

FRF a stabilit că noul selecționer al echipei naționale de tineret va fi numit pe 14 ianuarie și va avea ca obiectiv calificarea ‘tricolorilor’ la Campionatul European din 2021.

România U21 ocupă locul al doilea în grupa din preliminarii, după Danemarca, națională care are victorii pe linie în cele cinci meciuri.

„Eu am făcut performanţă în Arabia Saudită, am câştigat două titluri cu U21 şi, prin prisma asta, aş fi îndreptăţit. Dar nu pot să spun dacă mi-aş dori sau nu. Sunt oameni în conducerea Federaţiei care pot decide. În viaţă, atunci când mi s-a întins tot timpul un deget, l-am luat şi m-am dezvoltat. Şi în România am nevoie de o şansă, cât de mică, ca să mă dezvolt. Eu nu o să merg să mă autopropun, dar cei din Federației mă pot contacta. Ei ştiu că sunt un tip foarte serios, nu sunt conflictual, pot aduce un plus pe orice poziţie au ei nevoie„, a spus Ciprian Panait.

Ciprian Panait (43 de ani) a antrenat (ca principal sau secund) la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, FCM Bacău, FC Vaslui, Poli Timișoara, CSMS Iași, Al Hilal, Al Raed, Al Batin (Arabia Saudită) și Sohar (Oman).