„Îmi cer scuze faţă de Koljic şi familia lui!” Mihalache răspunde cu bun-simț atacului grobian al oltenilor

Marius Mihalache (35 de ani) le-a dat o lecție de bun-simți oficialilor olteni, care l-au criticat în termeni duri la finalul meciului dintre U Craiova și Poli Iași, pentru faultul asupra lui Elvir Koljic.

Fotbalistul moldovenilor a declarat la finalul meciului că regretă enorm intervenția asupra lui Elvir Koljic, subliniind că nu a avut pentru niciun moment intenția să-l accidenteze pe fotbalistul Craiovei.

„Îmi pare rău, am 35 de ani, în viaţa vieţii mele nu am lovit pe nimeni. Nu am vrut asta. Îmi cer scuze. În prima fază mi-a dat galben şi apoi roşu, nu am avut ce să comentez. Îmi pare foarte rău, îmi cer scuze în faţa lui, familiei lui. Nu am cuvinte.

Scuzele mele sunt în van acum, nu ştiu ce să fac acum. După ce am luat roşu nici nu m-am mai uitat la meci. Îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roşii, sănătatea este mai importantă”, a spus Marius Mihalache la finalul meciului cu U Craiova.

Elvir Koljic a părăsit terenul pe targă în minutul 35 al meciului U Craiova – Poli Iași, după un fault dur al lui Mihalache, care a văzut cartonașul roșu.

În ciuda accidentării lui Koljic, fotbalistul oltenilor care reușise să marcheze la fiecare meci, în primele cinci etape, U Craiova a trecut cu 1-0 de Poli Iași și a obținut cea de-a șasea victorie consecutivă în Liga 1.