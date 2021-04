Ilie Poenaru, ofertat de FCSB! Cum au decurs negocierile cu Gigi Becali: ”Îmi spunea deja ce vrea să fac”

Remiza albă dintre CSU Craiova și CFR Cluj a confirmat primul al celor de FCSB în Liga 1, poziția de pe care începe play-off-ul.

FCSB intră așadar în play-off din postura de lider al Ligii 1, fiind urmată la doar un punct de CFR Cluj. Formația lui Toni Petrea rămâne astfel, după înjumătățirea punctelor, cu doar 33 de puncte, în timp ce ardelenii au 32 de puncte, iar CSU Craiova cu trei mai puțin.

Înainte de a-l aconta pe Toni Petrea pe bancă, Gigi Becali a negociat cu mai mulți antrenori, printre care și Iile Poenaru, cel mai în vogă tehnician din Liga 1. Antrenorul revelației Academica Clinceni a dezvăluit că a avut discuții timp de o săptămână cu finanțatorul din Pipera pentru a o prelua pe FCSB. În cele din urmă, negocierile au picat, motivul fiind acela că Ilie Poenaru nu era ce își dorea Gigi Becali dorea, omul care să impună disciplina în vestiarul FCSB-ului.

”Au fost variante. Am avut discuţii cu domnul Becali o săptămână, sezonul trecut, dar nu a fost să fie. Au fost discuţii şi de la alte cluburi, dar am decis să mă implic la Clinceni şi să duc la bun sfârşit ce am realizat. Nu îmi place să merg din şase în şase luni să schimb echipele, am nevoie de continuitate.

Am avut discuţii cu domnul Becali. Erau în preliminariile Europa League şi erau angrenaţi acolo. Am avut discuţii în care îmi spunea deja cam ce ar vrea să fac acolo, că are nevoie de disciplină. Că a avut discuţii cu Florin Tănase, pe care eu l-am antrenat la Voluntari. El i-a vorbit la superlativ despre mine şi a fost încântat de ce a auzit. Nu credea că eu sunt în stare să fac disciplina asta la o echipă. Îşi dorea, aşa mi-a şi spus, că la ce vestiar are FCSB-ul, îi lipseşte disciplina. Că îi vrea o mână de fier, pe cineva care să îi facă să tacă”, a mărturisit Poenaru, conform Looksport.



După ce a promovat-o pe Academica Clinceni în Liga 1, Ilie Poenaru i-a calificat pe ilfoveni în premieră și în play-off.