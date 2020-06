Ilie Poenaru, nemulțumit în ciuda victoriei obținute la Iași: „Nu asta am pregătit eu”

Academica Clinceni a câștigat pe terenul formației Poli Iași, una dintre rivalele la retrogradare, scor 1-0, însă Ilie Poenaru s-a arătat extrem de deranjat de jocul prestat de „elevii” săi.

Academica Clinceni s-a impus în fața echipei pregătite de Mircea Rednic, printr-un gol norocos reușit de Achim, care a profitat de o gafă comisă de portarul Târnovanu.

„Ne-au dominat Iaşiul, cel puţin ca faze fixe, au avut o posesie foarte buna, ne-am retras, nu asta am pregătit noi, dar faza defensivă am făcut-o foarte bine, n-am primit gol.

Am scăpat pe contraatac şi am reuşit să marcăm cu şansă, dar până la urmă punctele contează, important este că am revenit lângă pluton. Sunt bucuros de victorie, dar nu sunt mulţumit de joc”, a spus Ilie Poenaru după meciul cu Poli Iași.

Vezi mai jos conferința de presă susținută de Ilie Poenaru