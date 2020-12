Ilie Poenaru, motiv de conflict între un antrenor și conducerea clubului: “Am plecat de acolo din cauza lui”

Basarab Panduru și-a început cariera de antrenor la Poli AEK Timișoara.

La echipa bănățeană l-a avut ca jucător pe actualul antrenor al celor de la Academica Clinceni, Ilie Poenaru. Și chiar tânărul tehnician a fost pe atunci motivul plecării lui “Pandi” de la echipa alb-violetă.

“Într-o discuție cu cei din conducere m-au întrebat cine joacă postul respectiv și-am zis că Poenaru. Ei mi-au zis că nu! Și-a jucat Poenaru, am câștigat meciul respectiv pentru că am crezut în el. Apoi am plecat de la Timișoara”, și-a adus aminte expertul tv pentru Gazetă.

Ultima echipă antrenată de fostul internațional a fost Progresul București, în urmă cu mai bine de zece ani. În toată această perioadă mai multe echipe au încercat să îl ademenească.

“La un moment dat, m-au ofertat de la Voluntari. Le-am spus clar că n-au echipă și că o să facă 5 puncte în 9 etape. Au făcut doar 4. Fără bani și neînțelegând ce înseamnă prima ligă e greu. Ca antrenor am avut multe victorii și destul de importante împotriva unor antrenori mult mai titrați.

Poate cu cei mai buni din România am avut victorii. Mai am momente când mă gândesc la antrenorat, dar am spus nu! Ori îmi dai o echipă cu care să mă bat, să fac treabă, dacă nu stau la televiziune, că stau destul de bine”, a mai adăugat Basarab Panduru.