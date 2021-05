Ilie Poenaru, după victoria spectaculoasă cu Botoșani: “La pauză nu a fost ok. Am spus cuvinte mai bărbătești”

Ilie Poenaru, antrenorul lui Academica Clinceni a mărturisit că la pauza meciul cu Botoșani le-a transmis elevilor săi niște cuvinte mai puțin ortodoxe.

Partida dintre Academica Clinceni și FC Botoșani, din cadrul rundei a 8-a a play-off-ul, s-a terminat cu victoria ilfovenilor, scor 4-3. Goluri partidei de la Clinceni au fost marcate de Asen Chandarov, Jovan Markovic cu o “dublă” și Tsvetelin Chunchukov pentru gazde, respectiv Florin Achim (autogol), Hervin Ongenda și Enriko Papa, pentru trupa lui Marius Croitoru.

Tehnicianul ilfonenilor, Ilie Poenaru a dezvăluit cum a reușit să își mobilizeze elevii la pauză, acesta a spus că a trebuit să îi îmbărbăteze și să intre cu altă atitudine în partea secundă chiar dacă nu vor reuși să întoarcă rezultatul.

“A fost un meci frumos care a plăcut tuturor. La pauză nu a fost ok, după discursul pe care l-am avut, cred că s-a văzut rezultatul. Am mai fost inspirat cu schimbările. Mi-au ieșit toate pentru că jocul o cerea. Markovic e destul de în urmă cu pregătirea, a avut și COVID, are o problemă cu kilogramele…

Le-am cerut să stăm mai sus, să facem pressing avansat și ne-a ieșit. Mă bucur că cei care au intrat au făcut diferența. Mă bucur că am un asemenea lot. După un asemenea rezultat, în vestiar, un minut nu vorbește nimeni. Apoi le-am spus că scorul nu reflectă ceea ce se întâmplă în teren, că am primit 3 goluri pe greșeli personale.

Eu le-am atras atenția de la încălzire, i-am văzut relaxați și le-am spus că dacă intră așa pe teren, o să ne coste. Am spus și alte cuvinte pe care nu vreau să le spun, sunt cuvinte mai bărbătești, dar nu i-am jignit. Le-am spus că vreau să jucăm altceva, chiar dacă nu o să întoarcem rezultatul“, a declarat Ilie Poenaru pentru Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Academica Clinceni rămâne pe locul 6, cu 29 de puncte, etapa viitoare trupa lui Ilie Poenaru primește vizita celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.