Ilie Poenaru aşteaptă telefonul lui Becali: “Se poate lucra cu el!”

Ilie Poenaru, antrenorul revelaţiei Academica Clinceni, se numără printre soluţiile luate în calcul de Gigi Becali. Poenaru a declarat că este gata să meargă la negocieri pentru a prelua FCSB.

Ilie Poenaru a avut trei sezoane de succes la Academica Clinceni. Promovarea în Liga 1, menţinerea şi apoi calificarea în playoff sunt rezultatele excelente ale antrenorului în vârstă de 44 de ani.

Poenaru a fost nominalizat de Gigi Becali pe lista de posibili antrenori la FCSB, după refuzurile primite de la Şumudică şi Dică.

„O echipă ca FCSB, un brand care are intenţia de a te chema la negocieri, te face să te simţi apreciat. E normal ca în momentul acesta, după tot ce am realizat la Clinceni, e normal să am nişte oferte de la FCSB sau de la alte echipe. Şi eu si Marius suntem antrenori care am făcut performanţe şi am realizat ceva anul acesta. Mă bucur că sunt apreciat şi munca mea e apreciată. Deocamdată sunt sub contract cu Clinceni, mai avem un meci de jucat miercurea viitoare. Trebuie să vorbesc cu cei de la Clinceni să văd dacă îmi dau voie să merg la negocieri. E posibil să am o discuţie cu domnul Becali„, a spus Ilie Poenaru pentru AS.ro.

Poenaru este convins că poate gestiona relaţia cu Gigi Becali, un patron cunoscut pentru maniera în care îşi conduce propria echipă.

„Depinde de fiecare şi de modul de comunicare. De ce să nu poţi să lucrezi cu domnul Becali? Eu cred că se poate. Comunicarea cred că există şi dacă ai argumente, cred că se poate colabora destul de bine. Este un lot foarte bun, care s-a bătut şi anul acesta la titlu. Au fost meciuri şi meciuri, poate că nu au gestionat anumite momente„ – a mai spus antrenorul celor de la Academica Clinceni.

Ilie Poenaru şi-a început cariera de antrenor în 2012 şi a mai activat la Inter Clinceni şi FC Voluntari.