Fostul lider mondial se aniversează astăzi și dezvăluie cu această ocazie amănunte picante din trecutul său.

Nasty petrece de ziua sa la mare, încercând să scape de paparazzi care sunt mereu pe urmele sale.

„Sărbătoresc așa cum o face un campion. Când ajungi primul număr 1 mondial în istoria tenisului înseamnă că ai făcut ceva pentru tenis, nu? Ce să regret? Vreau doar să fiu sănătos. Nu mai pot să mă simt ca la 20 de ani, aș vrea eu.

Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că am 74. Acum îmi doresc să trăiesc. Nu știu dacă o să mai fie 20 de ani, dar câți vor fi sper să fie fericiți. Dumnezeu știe ce va urma pentru mine”, a spus Ilie Năstase pentru Gazetă.

Acesta regretă incidentul petrecut anul trecut, atunci când permisul său de conducere a fost suspendat pentru doi ani.

„Nu știu dacă mai conduc eu la 75 de ani. O să-mi iau șofer, pentru că e greu și pentru soția mea cu drumurile astea. Eu regret ce am făcut și am fost sincer. Și mulți am văzut în situația mea care au primit alte sentințe.

Am avut mulți oameni care mergeau beți cu poliția în față! Judecătorul m-a întrebat ce-am făcut. Și i-am spus: „Domne, regret! Am și eu copii, prieteni. M-am făcut de râs. Eu până la 38 de ani n-am pus picătură de alcool în gură. Și-am vrut să recuperez acum”, a mai spus fostul mare sportiv.

El rememorează unul dintre multele episoade în care Ion Țiriac i-a oferit o mână de ajutor.

„Aveam 19 ani. Prima mea mașină a fost un Fiat 125, luat de Țiriac din Germania. După aia, a doua mi-a adus-o tot Țiriac, dar din Anglia. Un Ford Capri. Și-am plecat cu Țiriac spre Brașov, el conducea un Ford Mustang. Și pe la Câmpina mașina mea a început să troncăne…

Am tras pe dreapta, Țiriac o luase înainte, s-a întors după mine. Săracu’ trei zile a mers cu ea din Anglia să mi-o aducă. Ne-am oprit, s-a mai oprit și-un alt șofer să ne ajute. Domne, mașina era nouă… Și se uită Țiriac la mine și-mi zice: „Băi Năstase, tâmpitule! Tu ai băgat benzină?”. „Nu”… Se terminase, ha, ha, ha!”, a povestit Ilie Năstase.