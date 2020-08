Ilie Năstase a spart banca pentru soția sa! Cadoul de 240.000 de euro primit de Ioana

Ioana, soția lui Ilie Năstase, cel mai mare tenismen român, împlinește 45 de ani la jumătatea lunii septembrie, iar „Nasty” a vrut să o impresioneze cu un cadou superb.

Fostul număr unu ATP i-a cumpărat soției un Bentley Continental, în valoare de 240.000 de euro.

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «Wow, ce mașină frumoasă». Am fost imediat în reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, ar fi spus Ioana Năstase pentru click.ro.