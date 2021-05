Cum pregătește Iașiul meciurile decisive pentru salvare: “Nu avem liniște”

Moldovenii au făcut doar un punct în acest play-out, iar parcursul din următoarele runde va fi decisiv pentru menținerea trupei din Copou în Liga 1.

Orice pas greșit poate să îngroape speranțele fotbaliștilor lui Nicolo Napoli. Atmosfera de la echipă nu este nici pe departe una liniștită, lucru confirmat de antrenorul alb-albaștrilor. Napoli a mai reușit să o salveze pe Poli iași de la retrogradare într-o situație dsiperată. Se întâmpla în 2015, în sezonul în care din Liga 1 au picat 6 dintre cele 18 participante.

„Eu am ajuns aici cu inima deschisă. Am fost întrebat dacă vreau să vin aici să ajut echipa. Am venit pentru că am mai fost în urmă cu mai mulți ani și am făcut o treabă bună. Am făcut 10 puncte într-o lună și jumătate și am în continuare încredere că echipa se poate salva.

Sunt speranțe de salvare a echipei de la retrogradare. Dar nu avem liniște. Nu văd că multă lume se apropie de echipă. Și nu văd de ce sunt eu de vină acum! Încercăm, luptăm cu toți băieții din vestiar să facem puncte. Vedem ce se întâmplă în cele două meciuri decisive, cu Astra și cu Dinamo acasă”, a declarat Nicolo Napoli, înaintea partidei de la Giurgiu.

Ieșenii sunt acum la 4 puncte de poziția care trimute la barajul de menținere în prima divizie.

„Ne așteaptă un meci foarte greu la Giurgiu, dar încercăm să facem puncte, pentru că avem mare nevoie de puncte. E greu să joci din trei în trei zile, dar toată lumea joacă la fel. Noi trebuie să facem un meci bun și să câștigăm puncte”, a adăugat Nicolo Napoli.

“Toate meciurile sunt foarte grele pentru noi, în situația în care suntem. Sunt ca o finală. Trecem printr-o perioadă foarte grea, dar jucăm pentru suporteri, pentru oraș, pentru familiile noastre, pentru orgoliu. Nu ne gândim încă la meciurile cu Dinamo și Hermannstadt, le luăm pas cu pas”, a fost și poziția lui Passaglia.