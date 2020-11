Ianis Hagi, taxat de fanii lui Rangers: “Ați văzut pe cineva care să piardă mai multe mingi?”

Steven Gerrard l-a titularizat pe internaționalul român pentru prima dată după 5 meciuri.

Ianis Hagi (22 ani) nu a strălucit în partida din Cupa Ligii Scoției, iar fanii lui “The Light Blues” l-au taxat pe mijlocașul român.

“Ați văzut pe cineva care să piardă mai multe mingi decât Ianis? Are cineva o statistică în privința asta?“, a scris un suporter pe Twitter.

Golurile partidei au fost marcate de Defoe 6′, Bassey 30′, Barisic 41′, Tavernier 50′.

FULL-TIME: Falkirk 0-4 Rangers

Four goals in Falkirk to send #RangersFC into the League Cup quarter-final. pic.twitter.com/EsolCConHV

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 29, 2020