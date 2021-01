Ianis Hagi l-a dat pe spate pe Steven Gerrard în derby-ul Scoţiei! ,,A reuşit în 45 de minute ceea ce aşteptam de la ceilalţi”

Ianis Hagi este lăudat şi la o zi după ce derby-ul Rangers – Celtic s-a terminat, scor 1-0 pentru echipa românului.

După prestaţia din Old Firm, Steven Gerrad, antrenorul echipei, s-a convins de calităţile pe care Ianis Hagi le are, iar acum mijlocaşul are mari şanse să rămână titular la echipa de pe Ibrox.

Ianis Hagi a jucat 45 de minute în derby-ul Scoţiei, după ce a fost introdus la pauză de Gerrard.

,,M-am gândit la pauză să fac o schimbare pentru că nu eram mulțumit cu evoluția jucătorilor din atac în prima repriză. A apărut și accidentarea lui Kemar Roofe. Dar oricum, voiam să-l bag pe Ianis pe teren și cred că a fost extraordinar în a doua repriză.

A înțeles exact ce are de făcut și a reușit să se demarce și să primească mingea în flanc. Practic, el a reușit în 45 de minute ceea ce așteptam de la ceilalți 10 pentru întreaga partidă. Merită toate laudele.“, a spus antrenorul, potrivit glasgowtimes.co.uk.

Deşi a jucat doar 45 de minute, Ianis Hagi a fost desemnat de britanici drept al doilea cel mai bun jucător al meciului, cu o notă de 7.08, primul fiind portarul McGregor cu 8.17.

În meciul de pe Ibrox, Hagi a reuşit 12 pase corecte din 14 încercate. Acesta a reuşit şi 4 recuperări în meci.

Rangers este lider autoritar în Scoţia, cu 62 de puncte din 22 de jocuri, în timp ce Celtic se află pe locul 2, cu 43 de puncte din 19 jocuri.