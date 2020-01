Ioan Hora rămâne cu sufletul alături de FCSB, chiar dacă va îmbrăca tricoul unei alte echipe.

Atacantul s-a despărțit de formația din Capitală și va evolua la Gaz Metan Mediaș în acest sezon.

Hora îi susține în continuare pe foștii săi colegi, chiar dacă îi poate întâlni pe aceaștia în play-off.

Fotbalistul a explicat că echipa la care a jucat el este adevărata Steaua și crede că formația din Capitală poate cuceri titlul în acest sezon.

„Nu sunt dezamăgit, aşa a fost să fie. Mă bucur că am făcut parte un an din familia Steaua şi nu pot decât să le mulţumesc pe această cale. Pentru mine e Steaua. Lumea dacă e împărţită, treaba lor. Am jucat acolo şi când zici FCSB te gândeşti la Steaua. Pentru mine, FCSB egal Steaua.

Au şanse reale să câştige titlul. Acum depinde şi de parcursul pe care îl vor face în play-off. CFR e o echipă foarte puternică, a demonstrat-o şi în Europa League, unde s-a calificat în primăvara europeană. Cu puţin noroc, Steaua poate să câştige titlul. Dar cred că CFR e puţin mai puternică. La Steaua e mirajul tinereţii. CFR are o echipă matură şi cred că e un atu în play-off” a declarat Hora pentru TelekomSport.

550.000 de euro este cota de piață a lui Hora, potrivit transfermarkt.com.

În perioada petrecută la FCSB, atacantul a bifat 25 de apariții în Liga 1 și a marcat 7 goluri.