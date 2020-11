Halucinant! “Urmașul” lui Cristiano Ronaldo a fost împușcat!

Potrivit presei din Portugalia, internaționalul lusitan de tineret a fost împușcat din greșeală de un prieten care se juca cu un pistol.

Bruno Tavares a fost transportat de urgență la spital, doctorii l-au operat pe mijlocașul dreapta de la Sporting, iar acum acesta este în afara oricărui pericol.

Bruno Tavares, great promise of football, seriously wounded by a shot in the chest, Portugal

The 18-year-old Bruno Tavares, one of the great promises of Portuguese football, has been seriously injured when he was hit by a bullet in the chest. pic.twitter.com/WQ1dWtRfJc

