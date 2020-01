Pe 3 februarie, indiferent de parcursul de la Australian Open, Halep va ajunge la 315 săptămâni la rând între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii.

În prezent, recordul este deținut de către elvețianca Martina Hingis, cu 314 săptămâni consecutive.

Simona Halep a intrat în Top 10 WTA în 2014 și nu a părăsit această zonă a clasamentului. În această perioadă, a câștigat două trofee de Mare Șlem: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Good night and see you in the second week 😊👋#ausopen #happy pic.twitter.com/iazWWz8IQP

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 25, 2020