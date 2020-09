Halep – Muguruza, prima partidă cu spectatori în turneul de la Roma! Când a fost programată confruntarea

Ministrul italian al Sporturilor, Vincenzo Spadafora, a anunțat că maximum 1.000 de persoane vor putea participa, de duminică, la toate competiţiile sportive în aer liber în Italia. Prin urmare, meciul dintre Halep și Muguruza va fi primul cu spectatori la Roma.

“E o bucurie pentru toată lumea, ne e dor de fani, de energia pe care ei ne-o transmit. Sper să revină lucrurile la normal și să avem parte de fanii care vin și ne susțin necondiționat de fiecare dată“, a spus Simona Halep la DigiSport.

Astăzi, Simona Halep a profitat de abandonul kazahei Iulia Putințeva, la scorul de 6-2, 2-0, iar Garbine Muguruza a învins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka, scor 3-6, 6-3, 6-4.

Simona Halep (28 de ani) și Garbine Muguruza (26 de ani) se vor înfrunta pentru a șaptea oară în circuitul WTA. Jucătoarea din Spania este în avantaj, 4-2, dar ultima confruntare pe zgură a fost câștigată de către româncă, în semifinale la Roland Garros 2018.

Simona Halep a jucat două finale la Roma (în 2017 și 2018), ambele pierdute în fața ucrainencei Elina Svitolina.

Cealaltă semifinală a turneului WTA Premier 5 de la Roma este Marketa Vondrousova (Cehia) – Karolina Pliskova (Cehia).

