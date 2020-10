Halep, de neoprit la Roland Garros? Swiatek speră să nu aibă soarta Anisimovei! “Îmi doresc să fie meciul mai lung”

Swiatek a eliminat-o azi pe canadianca Eugenie Bouchard (locul 168 WTA), scor 6-3, 6-2.

Anul trecut, sportiva poloneză a suferit o înfrângere drastică în fața Simonei Halep, scor 6-1, 6-0, în aceeași fază la Roland Garros.

“Îmi doresc să fie meciul mai lung decât anul trecut. Am fost stresată în acel meci, emoționată, nu am jucat cel mai bun tenis al meu“, a spus Iga Swiatek pentru Eurosport.

.@iga_swiatek moves into the fourth round at @rolandgarros with straight-sets win over Bouchard –> https://t.co/bsVtbuMEEG pic.twitter.com/C9X9pHipGt

