Halep a avut un cuvânt de spus in numirea Monicăi Niculescu în funcția de căpitan: “Ea a fost prima care a propus!”

Monica Niculescu a fost numită în functia de căpitan-jucător a echipei de Fed Cup a României.

Echipa de Fed Cup a României va juca contra Italiei, programat în perioada 16-17 aprilie la Cluj Napoca.

Alexandra Dulgheru a mărturisit că a fost plăcut suprinsă de numirea Monicăi Niculescu la cârma echipei de Fed Cup a României. Tenismena în vârstă de 31 de ani, Alexandra Dulgheru este convinsă că fostul liderul mondial, Simona Halep a propus ca Monica Niculescu să fie căpitan-jucător și crede că a făcut o alegere bună.

„Păi cred că Simona a propus, ea a fost prima care a propus lucrul ăsta, deci e clar că îi convine (…). Când am auzit prima oară am fost foarte plăcut surprinsă. M-am gândit, de unde până unde au decis asta!? Oricum, Monica, la câtă experienţă are, este jucătoarea din lotul României care a avut cele mai multe participări.

Şi eu aş alege-o, pentru că este plină de spirit, ştie să te motiveze, ştie să te ţină activ în meciuri! Toată lumea ştie cum a jucat Monica Niculescu, în câte meciuri a jucat şi ce show a făcut. Mi se pare foarte ok” a declarat Alexandru Dulgheru pentru Telekom Sport.

Alexandra Dulgheru este sigură că Monica Niculescu se va descurca în rolul de căpitan jucător.

“Asta mi se pare…. dacă de exemplu este un 2-2, trebuie să stea la meciul cuiva şi apoi intră la dublu? Va fi interesant, sper să nu se ajungă acolo… Eu zic că este un început pentru noi, să avem una dintre componente, să vină uşor uşor în rol de căpitan.

E plină de spirit, de vână. Deci la capitolul motivaţie, nici nu se pune problema că nu va ştii cum să ne motiveze. E ea motivată din start, oricum. Avem o echipă foarte bună. Avem din ce în ce mai multe fete bune şi putem să jonglăm cu echipa. Mi se pare că avem o şansă bună şi suntem o echipă strong” a declarat Alexandra Dulgheru pentru sursa citată.