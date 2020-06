Hagi, viitorul selecționer al României? ”Mai am două dorințe”. Când s-ar putea face mutarea

Gică Hagi este cu gândul la echipa națională a României! ‘Regele’ a dezvăluit că vrea să mai fie o dată selecționerul ‘tricolorilor’, după mandatul eșuat din 2001. Hagi consideră că nu va reprezenta o problemă faptul că este acționar la FC Viitorul.

Gheorghe Hagi (55 de ani) a fost selecționerul României între 1 septembrie 2001 și 27 noiembrie 2001 și a stat doar două meciuri pe banca tehnică. A fost demis după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială.

Din 2014, Hagi este patron și antrenor la FC Viitorul, reușind să câștige titlul în Liga 1 (2017), Cupa și Supercupa României (2019).

Din noiembrie 2019, Mirel Rădoi este selecționerul naționalei României, având un contract pe doi ani.

“Mai am două dorințe. Să antrenez o echipă mare de club și echipa națională. Eu am spus-o public, am spus-o și în urmă cu doi ani. Eu am echipă de club, sunt acționar 100% și de asta n-am mers la echipa națională. O să antrenez în momentul în care nu o să mai fiu acționar 100%. Căutăm soluții. Mai trebuie să am și eu o provocare sau două în viață.

Eu nu cred că a fost o decizie bună să fiu selecționerul echipei naționale în trecut pentru că am luat proiectul pe parcurs. Lumea se gândește că dacă vine Hagi o să fim cei mai buni într-o zi, dar nimeni nu face minuni. Succesul se planifică. Și PSG a investit și a adus jucători, dar nu pot câștiga Champions League dintr-o dată“, a spus Gică Hagi la emisiunea ‘Marius Tucă Show’.

