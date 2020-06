Hagi, un car de nervi: “Am spus de o sută de ori, vă faceţi că nu auziţi!”

Gheorghe Hagi s-a enervat încă o dată în momentul în care analiza problemele din fotbalul românesc. Liderul Generaţiei de Aur crede că doar intervenţia mediului politic poate readuce performanţe importante.

Hagi a cerut încă o dată politicienilor să se implice pentru a crea o lege a sponsorizării menită să stimuleze investiţiile marilor corporaţii în sportul din România.

“Globalizarea pentru mine inseamna sa creezi un produs pe care sa stii sa-l vinzi. Nu vorbim despre problemele adevarate! Guvernul sa ne asculte si tara sa investeasca la fel cum a investit pana in ’90. Pana in ’90, Romania a investit in sport si a avut campioni care v-au facut mandri in toata lumea! Trebuie sa facem sportul o prioritate, iar obiectivul numarul 1 este sa facem sportivi pentru Romania. La centrele de juniori nu luam niciun ban de la Guvern! UEFA ne da cate 2-3 lei! Nu sa cersim bani, ci sa fie legea sponsorizarii.

Am zis-o de o suta de ori si va faceti ca nu auziti! Trebuie sa vorbim foarte serios despre acest aspect. Sa vina multinationalele care fac bani in tara si au bani foarte multi. Ei sa primeasca o facilitate din partea politicului si sa ne dea bani ca sa ne facem bugetele. Ce, multinationalele nu castiga miliarde in Romania? Uitati-va ce e in jurul nostru, ce se intampla in Serbia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehia. Ce bugete au ei si ce bugete avem noi? Erau sub noi!”, a spus Gica Hagi la Telekom Sport.

Nu este prima oară când Hagi condamnă pasivitatea politicienilor din România în ceea ce priveşte sportul.

Academia Hagi, proiectul demarat de Hagi în fotbalul românesc, funcţionează din 2009. Viitorul, clubul patronat de fostul căpitan al tricolorilor, a câştigat titlul (2017), Cupa şi Supercupa României (2019).

Viitorul va juca sâmbătă primul meci după reluarea pregătirilor. Echipa lui Hagi va merge la Craiova pentru două partide de verificare cu Universitatea, de la orele 11:00 şi 14:30.