HAGI, prima reacţie după moartea lui MARADONA: ”A FOST UNIC”

Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l menţine în viaţă pe starul argentinian.

Gică Hagi a oferit prima reacţie după ce a auzit vestea că argentinianul nu mai este printre noi. Românul a jucat împotriva lui Maradona la mondialul din ”90.

,,Am pierdut un jucator imens, un geniu, Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Prea tanar… Pentru mine e un fotbalist enorm, atat de mare, s-a stins repede, prea repede. E o zi trista la nivel mondial! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Marii sportivi, geniile ca el au tras dupa ei copiii, sa iubeasca fotbalul, sa fie langa el.

Nimeni n-o s-o faca la fel ca el. Eu am jucat cu el, am avut onoarea, placerea sa joc acele meciuri, la Vigo, in 1985, apoi la Mondiale, in 90, in 94 n-a putut sa joace, din pacate. Am schimbat tricoul cu el, a fost amabil, dragut, era pe masa de masaj dupa meciul din Italia, avea probleme la glezna. A fost dragut, m-a primit, mi l-a dat, a fost un moment unic pentru mine. A fost unic, va ramane intotdeauna in inima noastra.

In 90 a fost un meci in care am vrut sa arat cat de bun sunt, a fost un fotbalist atat de mare! Maradona a plecat de langa noi, suntem tristi. E un geniu, unic prin tot ce-a facut. Nu poate fi asociat sau asemanat cu nimeni, ne-am bucurat de fotbalul lui”, a spus Hagi pentru sport.ro.