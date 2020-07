Hagi nu crede că Dinamo va retrograda! “Au jucat de la egal la egal cu noi. Au nevoie de puțin noroc”

Viitorul a câștigat la Ovidiu cu Dinamo, scor 1-0, în etapa a șaptea din play-out-ul Ligii 1. Antrenorul constănțenilor, Gică Hagi, a declarat că Dinamo nu va retrograda, întrucât a arătat un joc bun.

La Ovidiu, Virgil Ghiță a înscris în minutul 17, în urma unui corner.

În minutul 63, șutul lui Fabbrini a fost deviat în bara transversală, iar Dinamo a ratat egalarea.

“Am avut un meci foarte greu, echilibrat. Mă bucur că n-am luat gol, am avut șansă, ei au avut o bară. Putea să fie egal fără probleme. În repriza a doua, am jucat mai slab. Jucătorii încă nu au rezistență până în minutul 90. Sper să remediem acest lucru.

Strategia mea e una singură în play-out: să uităm de clasament și să jucăm la victorie în fiecare meci. După aceea ne gândim la locul ocupat, la bani și la altele. Obiectivul numărul 1 a fost să nu retrogradăm, toate echipele se luptă. Am avut meciuri în care am câștigat la limită.

Dinamo, dacă joacă așa, cu siguranță o să fie bine. Mai au două jocuri restante. Au jucat de la egal la egal cu noi, ne-au împins în careu, au avut ocazii. Au nevoie de victorii, de puțin noroc și cred că va fi altceva“, a spus Gică Hagi la DigiSport.