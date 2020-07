Hagi, mulțumit de joc, dezamăgit de rezultat! „Regele” a lăudat un fotbalist al adversarilor

Gheorghe Hagi s-a arătat mulțumit de jocul prestat de fotbaliștii săi, cu toate că aceștia nu au reușit să se impună pe terenul Voluntariului.

„Regele” l-a felicitat pe Valentin Cojocaru, fotbalistul Viitorului, împrumutat până la finalul acestui sezon la FC Voluntari, care a avut câteva intervenții salvatoare și a reușit să nu primească gol.

„A fost greu, un meci echilibrat. Am jucat bine, mai ales în repriza a doua, am dominat, din păcate nu am reușit să marcăm. A trebuit să ne și apărăm, să facem bine jocul fără minge. Eu sunt același, îmi place să câștig, sunt concentrat 100%, încerc să îmi fac echipa să își facă jocul.

Ei au un lot foarte bun, ne doream să luăm cele trei puncte. Cojocaru trebuie să își facă treaba foarte bine unde e, e unul dintre cei mai talentați din țară, mai are câteva etape la Voluntari și vom vedea ce e de făcut”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul meciului cu Voluntari.

Viitorul a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania echipei FC Voluntari, în etapa a opta a play-out-ului Ligii 1.