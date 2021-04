VIDEO | Guardiola, critic la adresa UEFA: “Poate le vom cere să facă anul de 400 de zile!”

Extinderea UEFA Champions League la 36 de echipe va aduce 100 de meciuri în plus începând din sezonul 2024-25. Totul în condiţiile în care jucătorii şi antrenorii echipelor de top din Europa se plâng de programul deja supraîncărcat din calendarul competiţional.

Guardiola le-a transmis un mesaj ironic oficialilor UEFA, pe care îi acuză că nu ţin cont de punctul de vedere al jucătorilor şi antrenorilor.

“Deja-vu. Toată lumea fotbalului cere mai multă calitate, dar ei au mers din nou pentru cantitate. Ce pot să spun? Noi vorbim aici, dar nu ne ocupăm noi! Trebuie să le cerem celor de la UEFA, FIFA să lungească anul. În loc de 365 de zile, poate putem să găsim 400 de zile pe an. Poate găsesc o soluţie la asta. Nu ştiu ce să spun, sincer!” – a spus antrenorul lui Manchester City.

Pep when asked about the new UCL format that proposes more games

“It’s deja vu. All the managers and players ask for better quality and the football world goes for quantity. We have to ask UEFA and FIFA to extend the year, maybe have 400 days a year” pic.twitter.com/RewdDz2DQM

