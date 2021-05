Leo Grozavu, prima reacție după egalul cu FCSB: “Ne-am văzut prea repede câștigători și asta ne-a costat!”

Antrenorul celor de la Sepsi, Leo Grozavu, a oferit o primă reacție după partida cu FCSB, încheiată în cele din urmă cu scorul de 2-2!

Sepsi Sf. Gheorghe a ratat a doua victorie din acest play-off în fața FCSB-ului în minutele de prelungire, după ce Florin Tănase a izbutit să aducă egalarea pentru bucureșteni. În urma acestui rezultat, covăsnenii au urcat pe poziția a treia în Liga 1, la egalitate de puncte cu CS U Craiova și speră ca la finalul sezonului să se poziționeze pe un loc care să le permită participarea în cupele europene.

La finalul partidei, Leo Grozavu a vorbit despre jocul contra FCSB-ului și a mărturisit că nu are ce să le reproșeze elevilor săi, deși au ratat victoria în finalul meciului. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani consideră că lupta pentru locurile fruntașe rămâne în continuare deschisă oricărui rezultat și este de părere că cine va ieși campioană în acest an va ieși pe merit și nu prin prisma jocurilor de culise, așa cum s-a tot speculat în ultima perioadă.

“Suntem puțini supărați pentru acest rezultat. Per total cred că meritam să câștigăm acest meci, dar îmi felicit băieții pentru efort, pentru maniera de joc, dar din păcate ne-am văzut prea repede câștigători și asta ne-a costat. Asta este, se întâmplă în fotbal, dar după cum v-am spus că nu pot să fiu supărat pe băieți în această seară. Jos pălăria pentru ei!

E păcat că din două greșeli am ratat victoria, dar una peste alta a fost un meci bun. Am fost puțin descoperiți la acele două faze și așa am primit golurile. Era normal să continue această luptă pentru titlu, pentru locul trei, pentru play-out și de asta este frumos fotbalul. Cine va ieși campioană va ieși pe merit.

Noi am arătat că jucăm pe teren și nu este problema noastră ceea ce se discută. Nu vă pot spune 100% că voi rămâne la Sepsi și din sezonul următor, dar îmi doresc acest lucru, avem discuții pentru prelungire și sper să ajungem la un numitor comun în cele din urmă.”, a spus Leo Grozavu, la finalul meciului cu FCSB.