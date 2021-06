Greșeala cea mai mare a lui Rădoi în opinia lui Dumitru Dragomir: “A făcut asta din teribilism”

Fostul președinte al Ligii s-a arătat dezamăgit de schimbările decise de selecționer în partea secundă a duelului cu Rashford & Co.

Este pentru prima oară în istoria reprezentativei când tricolorii pierd patru meciuri la rând!

„Am jucat ca niciodată și am luat bătaie ca întotdeauna. Dacă nu-l schimba pe cel mai bun jucător, pe Sorescu, parerea mea e că nu luam bataie de la englezi! Căpușă o fi jucator trăsnet, dar, cu buletinul în mână daca îl întrebi cum îl cheamă, nu știe.

Avea pulsul 300, poate îi stătea inima. Sorescu este o certitudine. E jucator de campionatul Angliei, are 23 de ani, dar are o vitalitate ieșită din comun, centrează bine, apare în fața porții, centrează în gura porții. Dacă mai învață să stea în teren ca fundaș, se va vinde cu bani mulți”, a fost comentariul Oracolului de la Bălcești, pentru Gazetă.

“Rădoi a făcut asta din teribilsm, să dovedească la toată lumea că numai el hotărește. Rădoi nu le are cu schimbările, nu le ghicește, trebuie să mai învețe meserie. Nu are de unde să stie. Și Lucescu mai are de învățat, și Iordănescu, și Pițurcă. Înveti toată viața.

La ultimele patru meciuri a fost neinspirat. Să nu spunem altceva. Îl doare în pălărie pe Rădoi dacă îl dă afară. Rădoi are bani să trăiască încă două mii de ani. Mi-au plăcut Niță, Cicâldău, Hagi și Budescu. A jucat bine și Nedelcearu, mai bine decât Chiricheș. Chiriches ar trebui să joace în fața fundașilor centrali”, a mai explicat Dragomir.