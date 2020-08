Giovanni Becali, răspuns pentru Mircea Lucescu: “Contractul lui original e la mine în birou”

Agentul FIFA este de părere că antrenorul lui Dinamo Kiev greșește interpretând că sosirea sa la Galatasaray în urmă cu 20 de ani nu a fost intermediată de impresarul celor mai mari fotbaliști români ai anilor ’90.

Mircea Lucescu a devenit antrenor al turcilor în momentul în care Hagi și Gică Popescu se aflau la trupa Cim Bom Bom.

“Pur și simplu, n-a recunoscut niciodată că eu l-am dus la Galatasaray! Și contractul lui original semnat e încă la mine în birou. Întrebați-l pe Lucescu cine i-a adus pe cei de la Galatasaray? I-a adus el, altcineva sau eu?!”

Mircea Lucescu sunt convins că se întreabă în sinea lui «Bă, am greșit cu Giovanni»? Eu pun mâna pe Biblie! El a greșit! Mircea Lucescu are vreodată curaj să jure pe nepoții lui că nu l-am dus eu la Galatasaray? No, no, no!” a fost comentariul lui Ioan Becali pentru Gazetă.

Acesta a detaliat și modul cum a intervenit pentru ca tehnicianul de 75 de ani să ajungă la câștigătorea de atunci a Cupei UEFA.

„Gică Popescu, Hagi și președintele lor căutau antrenor, că Terim plecase la Fiorentina. I-am întrebat pe cei doi monștri sacri ai fotbalului nostru ce facem? «Fă ce vrei tu!» mi s-a spus. L-am sunat pe Iordănescu, dar era cu Comisia Tehnică și n-a răspuns la telefon.

Apoi l-am apelat pe Mircea Lucescu.«Da, domne, cum să nu?», a fost răspunsul lui. Așa a ajuns la Galatasaray! Am mers pe încredere. Ne-am certat, ne-am împăcat, acum ne dăm mâna”, a mai detaliat Giovanni.