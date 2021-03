Gigi Mulţescu, după Poli Iaşi – Dinamo, scor 1-0: ,,Am luat gol ca în curtea şcolii”

Meciul dintre Politehnica Iaşi şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 28-a a Ligii 1, disputat în Copou, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Singurul gol al întâlnirii din Moldova a fost înscris de Djuranovic, în minutul 62, după ce a fost lăsat singur cu portarul la pasa lui Calcan.

Gigi Mulţescu, antrenorul echipei Dinamo, a vorbit la finalul meciului cu Politehnica Iaşi, pierdut la limită. Tehnicianul este de părere că partida din Copou s-a pierdut în prima repriză, când elevii săi au ratat foarte multe ocazii.

,,Meciul l-am pierdut în prima repriză, când am avut patru-cinci oportunități. Am adus mingea în față, dar n-am putut să înscriem. Lucrurile au mers mai rău în repriza a doua, jucătorii care au intrat n-au adus un plus. Nu fac acum analiza jocului, dar aproape toți jucătorii au greșit. Au fost greșeli mari, inclusiv la faza golului. Am luatb gol ca în curtea şcolii. Am încercat să pregătim moralul, pentru că jucătorii erau căzuți, dar acum a venit acest eșec.

E greu, e foarte greu, ne-au lipsit cinci jucători de bază. E foarte bună această pauză, trebuie să ne recuperăm jucătorii accidentați și să completăm pregătirea. Meciul de azi era de șase puncte pentru noi. Vom juca fiecare meci la victorie, nu avem ce face. Deocamdată n-am intrat în hora retrogradării, mai sunt multe meciuri, dar situația este foarte grea.“, a declarat Gigi Mulţescu, la finalul jocului cu Poli Iaşi.

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul 14 în Liga 1, cu 27 de puncte acumulate în cele 28 de partide disputate în campionat.

De cealaltă parte, Politehnica Iaşi se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în cele 27 de meciuri jucate până acum.