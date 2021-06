Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de transferuri de la FCSB! Bogdan Stancu, șanse minime să mai vină

Patronul “roș-albaștrilor” a mărturisit ce planuri mai are pentru această vară, asta după ce s-a lovit de tot mai multe refuzuri în ultima perioadă!

La puțină vreme după ce a primit vestea că Andrei Dumiter de la Sepsi nu va mai ajunge la echipa sa, Gigi Becali a mai primit o lovitură. Deși a dat de înțeles că Bogdan Stancu va veni la FCSB în această vară și chiar a anunțat că i-a oferit un salariu record pentru nivelul Ligii 1, atacantul pare că este tentat să continue în străinătate, iar ultima ofertă primită îl poate face să uite de revenirea în Liga 1, cel puțin pentru moment.

Afaceristul din Pipera pare că și-a luat gândul de la Bogdan Stancu, astfel că este nevoit să se reorienteze în privința unui atacant. Becali a vorbit și despre situația lui Florin Tănase, fotbalist despre care s-a tot vehiculat în ultima perioadă că ar avea șanse din ce în ce mai mari să părăsească FCSB în această vară.

“Bogdan Stancu a zis că stăm până pe 15, dar crede că nu vine. Alți jucători nu mă mai interesează, vine fundașul central, mai trebuie doar un atacant. Ne trebuie doi atacanți dacă pleacă Tănase. Nu s-a mai întâmplat nimic cu Tănase, e plecat prin vacanță. Trebuie neapărat atacant, nu am nicio listă, eu nu-s cu liste, la mine e după ureche. La mine e instinctul, pac-pac și gata. Uite unde am ajuns, am văzut în ziar, că uitasem și eu câte performanțe și coeficient a făcut FCSB.

Eu am marfă de 50.000.000 de euro, CFR n-are nici măcar de 5.000.000. S-au făcut transferuri peste noapte la mine, dar costă 50.000.000 de euro și mai am 10.000.000 în cont. Când trag linie, sunt pe plus. La mine e numai business, atât, nu performanță.

Pe mine doar banii mă interesează, ce câștig eu dacă iau campionatul? Dacă eram Akhmetov (n.r. patronul lui Șahtior) și aveam 5 miliarde, da, dar eu nu sunt Akhmetov de România. Eu nu-mi permit să pierd la fotbal 5.000.000 pe an. Și chiar dacă mi-aș permite, nu vreau să fac așa ceva. La anul, o să fim în Liga Campionilor, în grupe, noi, pe băieții ăștia n-o să poată să-i oprească nimeni!”, a spus Becali, potrivit Digi Sport.