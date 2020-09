Gigi Becali s-a retras din viața publică! Vărul Giovanni ne spune motivul

Pandemia de coronavirus l-a determinat pe Gigi Becali să se retragă din viața publică și să locuiască departe de oameni, în propriul său palat.

Vărul Giovanni Becali a dezvăluit că patronul FCSB stă retras de frica noului coronavirus și că nu l-a chemat nici la botezul nepoatei sale de teama acestui virus. Evenimentul a avut loc departe de ochii presei și au participat doar câțiva membri ai familiei.

„E pandemia asta… A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard. Dar la botez a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul.

Totul din cauza acestei pandemii. Nici la naștere nu am mers, nu am vazut copilul încă. Am zis să nu ne vizitam. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru”, a spus Giovanni Becali pentru PRO TV.