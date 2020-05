Gigi Becali primește deja laude pentru mutarea făcută: “A dat lovitura cu el”

În plină pandemie, Gigi Becali a renunțat pentru moment la aducerea unor jucători consacrați și mizează totul pe tinerii care să îl îmbogățească în viitor.

Unul dintre ei este și Christian Tand care la 18 ani a ajuns direct la echipa mare antrenată de Bogdan Argeș Vintilă. Acesta s-a format la Scoala de Fotbal Ardealul și a fost în atenția mai multor echipe din Liga 1. Sepsi s-a interesat de el recent, dar covăsnenii au ratat șansa de a-l aduce la echipă.

“Sunt sigur ca Becali a dat lovitura cu el, o sa vedeti in timp daca am dreptate. Tand e un jucator interesant, pe care il cunosc. L-am urmarit si mi-a fost propus si mie, dar nu am putut sa-l aduc la Sepsi”, a mărturisit președintele Cornel Șfaițer pentru Fanatik.

Sepsi l-a ratat și fiindcă Gigi Becali a acceptat să plătească o sumă deloc de neglijat pentru un junior. Pentru Tand și alți cinci internaționali finanțatorul roș-albaștrilor a scos din conturi 100.000 de euro. Iar în cazul unui debut al fiecăruia dintre ei la echipa mare ar trebui ca el să mai achite alți 20.000 de euro.