Gigi Becali, noi detalii despre mutarea verii! „Eu cred în viitorul lui Man”

Gigi Becali a primit vizita unor reprezentanți din Premier League, care încearcă să-l ducă pe Dennis Man în Anglia, însă negocierile par să fi intrat în impas din cauza pretențiilor exagerate ale patronului FCSB.

Becali este conștient că Man nu valorează în momentul de față atât cât cere el, 15 milioane de euro, însă este convins că prețul acestuia va exploda dacă va ajunge să joace constant în Premier League, tocmai de aceea cere bani grei în schimbul fotbalistului său.

„Eu ştiu despre încă o echipă din Anglia, din Premier League. De italieni ştiu că s-a scris prin Italia ceva, dar nu am nicio ofertă. Nu am fost eu întrebat direct. Eu cer ceva ce nu este la ora asta. Eu cred în viitorul lui Man. Şi atunci, eu cer o sumă pe care eu cred că o va avea. El are acum 21 de ani.

Ei mi-au zis că la ora asta face 7 milioane. Le-am spus că sunt conştient de asta, dar ştiu ce valoare va avea peste 2 ani şi îl vând cu 50 de milioane. Şi ei au spus că da, sunt conştienţi de calităţile pe care le are. Eu ştiu să speculez. Îmi joaca şi mie, câştig şi cu el şi iau şi mai mulţi bani. Văd că are şi mai multe oferte”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Cinci milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, potrivit transfermarkt.com. Fotbalistul de 21 de ani a semnat cu FCSB în 2016, când a fost cumpărat cu 500 de mii de euro de Becali de la UTA. Man mai are contract cu FCSB până în 2022.