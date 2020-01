Tot mai mulți foști jucători de la FCSB critică maniera în care Gigi Becali conduce clubul.

Ionuț Larie (33 de ani) joacă acum la Gaz Metan. Recunoaște că perioada cea mai frumoasă a fost la FCSB și face dezvăluiri despre felul în care s-a despărțit de roș-albaștri.

„Am simțit că Gigi Becali se implică! De asta am și ales să plec. Mă antrenam foarte bine, mă lăudau și colegii, chiar și antrenorii. Am văzut o dată, de două ori sau de trei ori că nu mai prind lotul… Sunt un tip care spune lucrurilor pe nume. M-am dus să vorbesc cu patronul. M-a înțeles, eu l-am înțeles pe el.

I-am zis să încheiem colaborarea dacă nu mai este nevoie de mine. A zis „Bine, tată”. Am fost la el la palat. Nu cred că am stat 10 minute. I-am zis că-s dispus să plec fără nicio pretenție financiară. Când se termină sezonul i-am zis că-mi iau bagajul și plec„, a spus Larie pentru gsp.ro.

Fundașul este însă de părere că, acum, Vintilă are putere de decizie în ceea ce privește partea sportivă.

„În mare măsură cred că el o face. Poate îi mai spune patronul că azi vrea să joace x sau y. Poate… Dar în mare parte antrenorul. Împreună cu MM, cu toți cei de pe acolo. Toți decid!„, a precizat Larie.