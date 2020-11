Gigi Becali l-a dat în judecată pe finul său! Motivul care l-a făcut pe patronul celor de la FCSB să apeleze la instanță

Gigi Becali a decis să se retragă din viața echipei sale, FCSB, dar își continuă războaiele personale, de această dată chiar împotriva finului său!

Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a deschis un proces în instanță împotriva finului său, Florentin Pandele, primarul Voluntariului. Latifundiarul din Pipera a cedat un teren Primăriei din Voluntari, în schimbul a 200.000 de euro, sumă pe care Gigi Becali se pare că nu ar fi primit-o nici în momentul de față. Acest gest l-a făcut pe patronul roș-albaștrilor să îl dea în judecată astfel, chiar pe finul său.

Potrivit publicației Gândul, Gigi Becali așteaptă acum să primească în contul acelui teren suma de 200.000 de euro, bani care în cazul în care Becali va câștiga procesul, urmează să fie restituiți din bugetul Primăriei Voluntari.

Nu este pentru prima dată însă când Gigi Becali are probleme cu finul său, Florentin Pandele. În ciuda legăturii strânse pe care cei doi o au, au mai existat episoade și în trecut când finanțatorul celor de la FCSB s-a plâns de neseriozitatea primarului din Voluntari.

“Pandele, care este finul meu, m-a păcălit de vreo 500 de mii. Finul meu m-a păcălit cu 500 de mii pe mine, pe Becali şi pe FCSB. Doi jucători (n.r. – Achim şi Moke) pe care i-am luat, am dat 500 de mii pe ei şi am mai dat încă 50 de mii că a jucat nu ştiu câte meciuri ăla (n.r. – Moke). Şi am pierdut 550 de mii la finul Pandele. Şi nici măcar nu i-a luat pentru el. I-a luat pentru Voluntari. A negociat mai bine, bravo lui”, declara Gigi Becali pentru Pro X.

De asemenea, patronul celor de la FCSB a mai amintit și de o altă surpriză pe care i-a făcut-o Florentin Pandele, de această dată în legătură cu transferul lui Alexandru Tudorie de la echipa sa la FC Voluntari.

„Are să îmi dea 100 de mii de trei ani pentru Tudorie şi tot îi cer. Şi îmi spune amânare, încă 6 luni, încă 6 luni. Încă un an mi-a cerut acum amânare. Aşa de mult îl păcăleşte naşul pe fin”, a mai dezvăluit latifundiarul din Pipera.