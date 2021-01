Gigi Becali își poate lua gândul de la țintele sale: “În proporție de 95%, pista FCSB este închisă!”

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre interesul patronului de la FCSB pentru doi jucători de la echipa lui Marius Croitoru.

Patronul moldovenilor a dezvăluit că deținătoarea Cupei României vizează în continuare aducerea lui Denis Haruț. Negocierile au intrat în impas după ce Valeriu Iftime a transmis prețul pe care îl vrea pentru internaționalul de tineret.

“Eu nu am negociat nimic cu domnul Becali despre Haruț în ultima lună. A fost o întrebare la un moment dat, i-am spus un preț și după am discutat prin intermediari. Ceva clar cu domnul Becali nu s-a făcut. Am primit întrebări de la dumnealui prin impresari. Nu ne-am potrivit la preț! E o diferență destul de interesantă, de mare.

Eu țin mult la prețul lui Haruț! Nu mă grăbesc. Nu e o vreme de vândut fotbaliști scumpi, dar nu-l putem compara pe Haruț cu oricine. Este un interes pentru Haruț de la FCSB. Eu vreau 1 milion de euro pe el, iar FCSB oferă alt preț. Nu suntem încă aici. În acest moment este căzută discuția, e oprită”, a declarat omul cu banii de la Botoșani pentru Gazetă.

FCSB a fost interesată și de fundașul central Andrei Chindriș, dar acesta și-ar dori o plecare direct în străinătate.

“Andrei are o ofertă de afară. A spus că nu pleacă până nu găsește o ofertă bună din străinătate. Din punctul meu de vedere, 95% direcția FCSB este închisă pentru Chindriș. Are o ofertă de afară, pe care o negociază cu impresarul lui. Eu am pus condițiile mele, care nu sunt foarte severe.

Cred că din Belgia e oferta, nu știu exact. Eu am spus să vină cu o ofertă la club și îi dau drumul. El a spus că vrea să plece afară și că nu vrea să mai plece în România” a mai adăugat Iftime.

Ambii jucători pe care ar fi vrut să îi transfere FCSB au o cota de piață de 1.000.000 de euro, potrivit site-ul transfermarkt.com.