Gigi Becali, implicat în sentinţa lui Mititelu! “Nu puteam să cad şi eu alături de el!”

Gigi Becali, prin FCSB, a fost parte vătămată în procesul care s-a încheiat cu sentinţa condamnării lui Adrian Mititelu. Totul a pornit în 2011, anul dezafilierii Universităţii Craiova.

Atunci, Becali a plătit pentru transferul lui Mihai Costea de la Universitatea Craiova. Adrian Mititelu nu putea însă să cedeze jucătorii care făceau obiectul unui sechestru pentru datorii la bugetul de stat.

FCSB a plătit 1,1 milioane de dolari. Mititelu a fost trimis în judecată în 2016 pentru evaziune fiscală, iar clubul lui Gigi Becali s-a constituit în parte vătămată.

Gigi Becali: “Am fost nevoit!”

Patronul FCSB a explicat conjunctura în care a fost nevoit să se implice în proces.

„Eu nu am vrut să îi mai fac nici o problemă lui Adrian Mititelu că şi aşa are omul multe pe cap. Dar nu puteam să cad şi eu alături de el. Procurorii m-au chemat la Craiova şi mi-au spus în faţă de ce îl vor acuza pe Mititelu. Mi-au spus că dacă Steaua nu se constituie parte vătămată în proces, atunci mă vor băga şi pe mine ca şi complice al lui Mititelu. Mi-au spus că Mititelu a făcut nu ştiu ce inginerii cu banii de pe Mihai Costea şi a fentat Statul. Aşa că am fost nevoit să mă consider şi eu parte vătămată”

În vara lui 2019, Becali a renunţat la suma pe care o revendica, după ce Mititelu a primit o achitare la prima instanţă.

“Nu poţi să câştigi la fotbal, nu poţi să furi. Mititelu a pierdut 15 milioane de la fotbal, a dat bani să vadă oltenii fotbal. Nu e normal să facă puşcărie, că el nu a luat banii, i-a dat tot la fotbal. Nu mai ştiu, atât spun, dar nu-i normal să-l bage la puşcărie pe Mititelu” – declara Becali după o vizită la Craiova în calitate de martor în dosar.