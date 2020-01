Helmuth Duckadam împărtășește o cu totul altă opinie cu privire la fotbalul feminin față de Gigi Becali. Președintele de imagine al FCSB consideră că patronul greșește când spune că femeile nu ar trebui să joace fotbal.

Deși nu se opune ideii ca femeile să practice fotbalul, Duckadam consideră că era mai potrivit dacă acest sport ar fi fost lăsat să crească de la sine și nu să fie impus, așa cum se încearcă acum.

„Declaraţia patronului n-o comentez. În schimb, pot să am o poziţie legată de fotbalul feminin. Eu, când am activat la fabrica de mobilă din Arad, evoluam în divizia C şi aveam o echipă de fete în divizia A şi echipa era în primele 5 locuri.

Dacă mergi la Campionatul Mondial de haltere, judo, nu văd de ce fetele nu ar putea să joace şi fotbal. Că patronul gândeşte altfel aceste lucruri, e poziţia dânsului.

Singurul lucru care mă deranjează e când se impune ceva fără să se discute. Ar fi frumos ca fotbalul feminin să se dezvolte, pe cale naturală, nu forţând. Adică vii tu, FRF, care nu-mi dai niciun ban, din contră, mă taxezi pe unde mă prinzi, îmi închizi stadionul să joc fără spectatori, deci nu mă laşi să iau bani…

Eu, când am stat în America, mergeam seara în parc, unde vedeam mai multe echipe la antrenamente decât băieţi. Dar FRF trebuie să se ocupe mai întâi de infrastructură”, a explicat Helmuth Duckadam.

Fostul mare portar are și un motiv personal care nu-i permite să se opună dezvoltării fotbalului feminin: „Şi fata mea, când era mai mică, acum un an, doi, a zis: <<tata, vreau şi eu să merg la fotbal>>. Unde să o duc la fotbal? Habar n-am. Există undeva pe la Orhideea un teren…”, a mai spus Duckadam.