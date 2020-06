Gigi Becali, atac incredibil la adresa unui jucător! “Te-am făcut milionar! Piticanie! Plângăciosule”

Gigi Becali a trecut la jigniri în conflictul cu un jucător de la FCSB, Adi Popa. Mijlocașul în vârstă de 31 de ani e nemulțumit că a fost trimis în șomaj tehnic, pe fondul pandemiei de coronavirus, și amenință cu un proces la TAS.

Adi Popa mai are contract cu FCSB până la finalul lunii iunie, iar Gigi Becali a apelat la tertipul șomajului tehnic pentru a evita să-i plătească salariul pe durata pandemiei de coronavirus.

Mijlocașul de bandă a revenit la FCSB în august 2019 și a reușit două goluri și două pase decisive în 17 meciuri.

Adi Popa a mai jucat la FCSB între 2012 și 2017, câștigând trei titluri în Liga 1, o Cupă a României și o Supercupă.

“Popa mi-a zis că se duce la TAS. Am tăcut, am tăcut, dar nu mai pot. Ce te duci, mă, la TAS? Erai neica nimeni pe la Chiajna, te-am făcut milionar, te-am lăsat și să pleci, deși ăia au dat vreo 600.000 de euro pe el. Apoi mi-a zis că vrea iar la Steaua. I-am dat 50.000 de euro la semnătură, a luat și banii în avans și mai are de luat 20.000 pe două luni. Și el, acum, mă dă în judecată, că de ce e șomer?

Când a fost vorba să revină la Steaua, nu i-am promis nimic, da? Și a jucat cum a jucat. A căzut prin tușe pe acolo… L-am luat piticanie de la Chiajna… i-am zis piticanie la fotbal. Toată ziua plânge pe acolo prin cantonament. Du-te, mă, la TAS, plângăciosule! I-am dat bani conform legilor din România“, a spus Gigi Becali.