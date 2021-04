Patronul FCSB-ului, amendat în mai multe rânduri de un procuror! Motivul incredibil pentru care Gigi Becali a fost pedepsit

Patronul “roș-albaștrilor”, Gigi Becali, a dezvăluit că a fost amendat în repetate rânduri de un procuror care instrumentează cazul acestuia, dar și al lui Vasile Geambazi!

Afaceristul din Pipera este anchetat de către DNA într-un dosar pentru spălare de bani, în care mai este implicat și nepotul său, Vasile Geambazi. Cei doi se pare că sunt și cei care conduc în acest moment clubul de fotbal, Gigi Becali spunând de mai multe ori că Geambazi va fi cel care va prelua clubul atunci când el se va hotârî să îl cedeze.

Finanțatorul FCSB-ului a mărturisit că a primit mai multe amenzi din partea unui procuror, deoarece i-a trimis mai multe mesaje acestuia. Becali a spus că a încercat să îi dea mesaje de prietenie procurorului, dar a primit amenzi în valoare de 5.000 de lei fiecare pentru fiecare SMS trimis.

„Am dat niște mesaje procurorului. Am dat mesajele de prietenie, ca unui prieten i-am vorbit. A zis că sunt niște mesaje care nu sunt adecvate și nepotrivite și mi-a dat amendă 5.000, 5.000 5.000. Mai dădeam cât un mesaj, mai dădea cât o amendă și ultima amendă am contestat-o și atât nu mai am treabă cu el”, a spus Gigi Becali, citat de Antena 3.

La finalul anului trecut, patronul FCSB-ului vorbea probabil despre același procuror și spunea că obișnuiește să îi trimită mesaje prin care îl roagă să respecte hotărârea judecătoarească, nimic mai mult. Acesta din urmă se pare că nu acceptă să primească astfel de SMS-uri și îl amendează de fiecare dată cu câte o mie de euro.

„Nu gândesc rău despre procuror. Îi dau mesaje și îmi da amenzi. Îmi dă amendă câte o mie de euro. El vorbește cu mine câte două ore cu mine la telefon, dar când îi dau mesaje, îmi dă amendă. Eu îi spun că el nu este este de pe lumea asta, și el îmi dă amendă. Nu pot să fac rugăciune că lumea, că ești în capul meu că un drac.

Să respecte hotărârea judecatoarească, asta vreau de la el. Dar el… nu e băiat rău. Nu pot să suport așa să mă țină pe mine un procuror cu niște minciuni. Am 63 de ani și el este un copil. Nu mai suport nici eu. Îi spun: «Iartă-mă, dar… ești de pe altă planetă». Apoi îi spun: «Iartă-mă!»”, recunoştea Becali, la finalul lui 2020.