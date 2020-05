Gigi Becali a explicat de ce a ales să trimită doar o parte din jucători în șomaj tehnic

În urmă cu două luni când pandemia de coronavirus paraliza activitatea în tot fotbalul românesc, Gigi Becali lua decizia de a trimite o parte din jucători în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență.

Cristi Bălgrădean, Alexandru Stan, Adi Popa, Marko Momcilovic, Bogdan Planic şi Harlem Gnohere au fost jucătorii pe care Becali a decis să-i trimită în șomaj tehnic. Celorlați fotbaliști, patronul FCSB le-a redus salariile cu 50% în următoarele șase luni de zile.

Latifundiarul din Pipeta explică acum că a luat acea decizie de a trimite o parte din jucători în șomaj tehnic, pentru a încerca să salveze de la faliment clubul pe care îl conduce.

„Nu stau eu acum să fac psihologie cu fiecare jucător în parte. Am luat hotărârile pe care le-am luat, ce ştiu în mare că echipa este mulţumită. Şi dacă vreţi voi la modul general trebuie să ştie toată lumea că fiecare îşi apără famila şi vaporul lui.

Eu m-am pus să salvez vaporul meu, să nu se înece vaporul meu. Şi de pe vaporul meu, corabia, am aruncat şi eu de pe bord câţiva saci de grâu, de porumb, din care nu mai aveam nevoie să mănânc. Şi am mai aruncat şi nu ştiu ce lucruri, care nu mai erau utile ca să salvez corabia, da? Cui nu îi convine să se ducă la lege, să reclame şi cu asta basta! Nu am dat în cap, nu am abuzat de nimeni! Am aplicat nişte regulamente pe care statul mi le-a permis să le aplic”, a spus Gigi Becali, potrivit Telekom Sport.